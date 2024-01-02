كيفية حجز موعد التأمين الصحي الشامل في الاسماعيلية.. خط ساخن

مع تطور الخدمة الصحية في الإسماعيلية، وافتتاح العشرات من المستشفيات والوحدات الصحية بعد تطويرها ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل، أتاحت هيئة الرعاية الصحية حجز موعد التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية عبر عدة طرق للحصول على الخدمة الطبية.

حجز موعد التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

ووفرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، خط ساخن لحجز موعد التأمين الصحي والحجز بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالإسماعيلية، عبر الاتصال بالكول سنتر 15344 مجانًا.

وقال الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أن توفير الخط الساخن يستهدف تقليل الزحام في الوحدات والمراكز الطبية، بحجز موعد التأمين الصحي للحصول علي الخدمة الطبية اللازمة مع استمرار استقبال حالات الطوارئ دون حجز مسبق لها.

وأشار السبكي، إلى أن الحجز عبر الخط الساخن يأتي ضمن أعمال رقمنة الخدمات الصحية للوصول إلى مستوى الجودة الشاملة، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، وتحقيق أعلى مؤشرات صحية تحقق رضاء منتفعي التأمين الصحي الشامل.

افتتاح مستشفيات التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

وافتتحت هيئة الرعاية الصحية عدة مستشفيات ووحادت طبية ومراكز طب أسرة في مختلف مراكز وقري المحافظة، بالتزامن مع انطلاق مشروع التأمين الصحي في المحافظة.

وتضمنت المشروعات مجمع الإسماعيلية الطبي، ومستشفى أبو خليفة للطوارئ، ومستشفى فايد التخصصي، فيما يُجرى الاستعدادات لافتتاح مستشفي القصاصين التخصصي ومشتشفي القنطرة شرق ضمن مشروعات 2024 المختلفة.