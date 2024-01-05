«الأورومتوسطي»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل متر في قطاع غزة

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد الشهداء أو المفقودين أو الجرحى أو المصابين بإعاقات دائمة في غزة، وأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل متر في القطاع، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

إسرائيل دمرت 70% من المنشآت الطبية

وأكد المرصد، أنّ إسرائيل دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنية التحتية في غزة، بغرض فرض التهجير القسري على المدنيين.

ولفت إلى أن مليونا و935 ألف فلسطيني، نزحوا من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة، دون توفر أي ملجأ آمن لهم، مشيرًا إلى أن إسرائيل ما زالت تصعد هجماتها ضد المدنيين بشكل متعمد وتوسع رقعتها الجغرافية، لتطول كل متر في قطاع غزة.