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وزير التنمية المحلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

كتب:

وائل فايز
11:55 ص | الجمعة 05 يناير 2024
وزير التنمية المحلية

وزير التنمية المحلية

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال وزير التنمية المحلية في نص البرقية: «يسعدني أن أتقدم لقداستكم بأسمى وأرق وأجمل التهاني القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام على قداستكم وعلى جميع أقباط مصر بالخير واليُمن والبركات، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وكل عام وقداستكم بخير».

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.