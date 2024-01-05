إحالة 11 من العاملين في أحد مراكز الرعاية الصحية بالدقهلية للتحقيق

قاد محمد عبد الباقي، رئيس مجلس مدينة منية النصر بالدقهلية، حملة تفتيشية مفاجئة على مركز الرعاية الصحية في نطاق المدينة للتأكد من تواجد الأطباء والعاملين داخل المركز ومدى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة سجلات ودفاتر الحضور والغياب وتبين غياب عدد من العاملين بالرعاية.

حملات تفتيشية مفاجئة على مراكز الرعاية الصحية

وبحسب البيان، قال رئيس مجلس مدينة منية النصر إنه جرى القيام بحملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع محافظة الدقهلية ومديرية الصحة بالمحافظة على مركز الرعاية الصحية بالمدينة وتبين غياب 11 من العاملين بها في أوقات العمل الرسمية دون إذن أو تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى الشؤون القانونية للتحقيق.

استمرار أعمال التفتيش والمتابعة

وأكد رئيس مجلس منية النصر أن الهدف من هذه الحملات التأكد من الانضباط وحسن سير العمل وللتأكد من مستوى تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم وتلبية كافة احتياجاتهم، مشددا على استمرار أعمال التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، حرصا على تقديم الخدمات للمواطن على أكمل وجه.