المرور على 365 منشأة غذائية في حملة تفتيشية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية عن تكثيف إدارة مراقبة الأغذية حملاتها بالمرور على 365 منشأة غذائية على مختلف الإدارات التابعة للمديرية وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له إلى أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتوجيهات محافظة الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأضاف أن الحملات جاءت تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائي على 365 منشأة، تبين أن 52 منها دون ترخيص، وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير 193 محضراً وسحب 73 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1176 كيلو من أغذية متنوعة و666 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد «مكين»، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.