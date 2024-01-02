حجز موعد التأمين الصحي في محافظة الدقهلية.. اعرف الخطوات

يتطلع عدد كبير من المواطنين لحجز موعد التأمين الصحي في محافظة الدقهلية، ونستعرض في السطور التالية الخطوات والإجراءات اللازمة التي يجب اتباعها أثناء الحجز وكيفية تحديد المواعيد.

حجز موعد التأمين الصحي في محافظة الدقهلية

الراغبون في حجز موعد التأمين الصحي في محافظة الدقهلية عليهم اتباع عدد من الخطوات المتبعة لاستكمال إجراءات الحجز بكل يسر وسهولة بشكل إلكتروني، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان كالتالي:

- يدخل المواطن الراغب في حجز موعد إلى موقع التأمين الصحي من هنا

- ثم يقوم بإدخال الرقم القومي الشخصي المكون من 14 رقم من خلال بطاقته الشخصية.

- يقوم المواطن بالنقر على خدمات التأمين الصحي

- ستظهر أمام المواطن جميع البيانات الخاصة به والرقم التأميني للمريض

- يقوم باختيار موعد الكشف والمستشفى والطبيب الذي سيقوم بإجراء الكشف والتشخيص.

أماكن عيادات التأمين الصحي في محافظة الدقهلية

وأعلنت مديرية الصحة بالدقهلية عن أماكن عيادات التأمين الصحي في محافظة الدقهلية في حال رغبة المواطن حجز موعد للكشف في العيادة وهي كالتالي:

- عيادة الفردوس الشاملة شارع المحمودية، مدينة المنصورة.

- عيادة ابن لقمان الشاملة شارع السلخانة القديم، مدينة المنصورة.

- عيادة أجا حي البيلوق.

-عيادة المنزلة الشاملة حي عرفات شلباية.

- عيادة بلقاس الشاملة.

- عيادة السنبلاوين الشاملة شارع المستشفى بأرض الجمال.

- عيادة العباسي الشاملة شارع العباسي مدينة المنصورة.

- مستشفى بني عبيد المركزي طريق بني عبيد الشرقية.

- عيادة تفهنا الأشراف قرية تفهنا الأشراف ميت غمر.

- عيادة جديلة الشاملة شارع محمد عبده، مدينة المنصورة.

- عيادة دكرنس الشاملة شارع مجلس المدينة.

- عيادة كوم النور الشاملة شارع المستشفى قرية كوم النور، ميت غمر.

- عيادة منية النصر الشاملة شارع علي مبارك.

- عيادة ميت سلسيل الشاملة طريق المنصورة المطرية الزراعي.

- عيادة ميت غمر الشاملة شارع الحرية.

-عيادة ناصر التخصصية للطلاب شارع المديرية القديمة متفرع من شارع الجيش، مدينة المنصورة.

- عيادة نبروه الشاملة.

- عيادة شربين الشاكلة مساكن الهيمة.

- عيادة صهرجت الكبرى شارع المستشفى، قرية صهرجت الكبرى مدينة ميت غمر.