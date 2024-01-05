قصور الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. احتفالية كورال ومعرض فني

تحفل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بعيد الميلاد المجيد، بدءا من اليوم، وحتى الخميس 11 يناير.

وحسب بيان قصور الثقافة، من أبرز فعاليات الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ضمن برنامج قصور الثقافة، يشهد مسرح السامر بالعجوزة احتفالية يوم الأحد 7 يناير، مشاركة فرقتي كورال «أغابي»، و«أوبرا عربي»، وتشهد جمعية المحافظة على التراث بالقاهرة، الاثنين 8 يناير لقاء ثقافيا بعنوان «ميلاد السيد المسيح.. رسالة سلام للعالم» بحضور القمص يسطس فانوس كاهن كنيسة العذراء والباحث في الدراسات القبطية، إضافة إلى الورش والعروض الفنية بقصور الثقافة بالمحافظات، والمقامة إلى جانب المعرض الفني «رحلة العائلة المقدسة 2024» الذي افتتح فعالياته رئيس هيئة قصور الثقافة بمركز الهناجر أمس، ويستمر إلى 9 يناير، وتشارك به نخبة من الفنانين التشكيليين المهتمين بالفن القبطي.

تكريم عفيفي مطر بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية

وضمن الفعاليات الأدبية تنظم قصور الثقافة باقة متميزة من اللقاءات طوال الأسبوع لمناقشة الأعمال الأدبية والشعرية سواء للموهوبين أو لكبار الشعراء والأدباء، من أبرزها الاحتفاء بمسيرة الناقد الكبير الدكتور يوسف نوفل ضمن برنامج «العودة إلى الجذور» بقصر ثقافة بورسعيد، يوم الاثنين 8 يناير، كما تكرم الهيئة اسم الشاعر الكبير الراحل محمد عفيفي مطر في برنامج «عطر الأحباب» مساء الخميس 11 يناير بقصر ثقافة شبين الكوم بالمنوفية.