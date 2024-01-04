125 عنوانا جديدا ضمن إصدارات قصور الثقافة في معرض الكتاب 2024

في إطار الاستعدادات للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين التي تنطلق في 24 يناير الجاري، أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة إصدار العديد من الأعمال وإعادة طباعة مجموعة متميزة من العناوين في كافة السلاسل بالهيئة من بينها مجموعة كتب الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي.

كتب طه حسيين في قصور الثقافة

وأضاف عمرو البسيوني رئيس هيئة قصور الثقافة لـ«الوطن»: نستعد للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بمجموعة متميزة من العناوين تصل إلى 125 عنوانا من بينها عناوين تصدر لأول بجانب عناوين إعادة طباعة لأعمال سبق نشرها من سلاسل الهيئة.

وأشار إلى أن أبرز الكتب التي تم إصدارها استكمال مشروع مجموعة كتب الدكتور طه حسين، التي لاقت إقبالا كبيرا من القراء في الدورة الماضية من المعرض خاصة وإن الهيئة تقدم إصداراتها بأسعار مخفضة.

معرض الكتاب 2024

وتكثف وزارة الثقافة جهودها لإقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، والمقرر إقامتها في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وتحل دولة النرويج ضيف شرف المعرض، وقد تم اختيار عالم المصريات سليم حسن شخصية المعرض ورائد الكتابة للطفل يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل.