رابط نتيجة قرعة الحج السياحي.. انتظروها غدا

ينتظر آلاف المواطنين المصريين عصر غدا السبت لمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي لهذا العام، التي سيجريها مسؤولو اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة والآثار.

أكد حمزة عنبي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن أكثر من 55 ألف متقدم للحج السياحي إضافة إلى عائلاتهم وأقربائهم الذين ينتظرون نتيجة القرعة بفوز نحو 23 ألف مواطن بفرصة الحج لهذا العام.

رابط نتيجة الحج السياحي

وأوضح أنه لمعرفة نتيجة قرعة الحج السياحي يجب على المواطنين الدخول على هذا اللينك غدا عقب إجراء القرعة

وأوضح البحث عن النتيجة يكون عن طريق الرقم القومي للمتقدم ورقم المصنع الموجود بالبطاقة، كما يمكن معرفة النتيجة أيضا من خلال هذا الرابط من هنا.

وأشار إلى أن من لم يصبه الدورفي القرعة يستطيع التقدم مجددا عبر باقات الحج بدون قرعة والذي تنظمه شركات السياحة.

مبالغ جدية الحجز

كشف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة عن أن مبالغ جدية الحجز التي سددها المواطنون الذين لم يوفقوا في قرعة الحج السياحي سترد إليهم خلال شهر من إجراء القرعة عبر أحد البنوك المصرية.