من هو القيادي الفلسطيني ممدوح لولو؟.. أعلن الاحتلال الإسرائيلي مقتله في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس مقتل ممدوح لولو، مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة، أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وفقا لـ«العربية».

ويأتي اغتيال القيادي الفلسطيني ممدوح لولو، في أعقاب اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري، في مكتب الحركة ببيروت.

من هو القيادي الفلسطيني ممدوح لولو؟

- يتبع ممدوح لولو منظمة الجهاد الإسلامي.

- مسؤول الأركان العملياتية في منطقة شمال قطاع غزة.

- عمل مساعدا ومقربا من قادة شمال قطاع غزة.

- كان على تواصل مع قيادة التنظيم في الخارج.

- يعد شخصية بارزة ومحورية في منظمة الجهاد الإسلامي.

- استشهد عبر طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

إسرائيل تواصل عدوانها وسط عمليات اغتيال متعددة

وتواصل إسرائيل عدوانها على غزة للشهر الثالث على التوالي، وسط توعدات بأنها ستقضي على حركة حماس، بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي، الذي أدى إلى مقتل نحو 1140 إسرائيلي، وأسر 250 رهينة، ولا يزال منهم نحو 129 محتجزا في قطاع غزة، بحسب إحصاءات أعلنها جيش الاحتلال.

ومنذ السابع من أكتوبر، ترد إسرائيل بقصف عنيف ومتواصل، صاحبه هجوما بريا في السابع والعشرين من أكتوبر، أسفر عن استشهاد 22 ألفا و438 فلسطينيا، معظهم من النساء والأطفا،ل بينما وصلت أعداد المصابين لعشرات الآلاف، وسط تعداد كبير من المفقودين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة في قطاع غزة، أمس، مشيرة إلى أن 70% منهم أطفال ونساء.