«يديعوت أحرونوت»: إصابة 12.5 ألف جندي إسرائيلي بإعاقات منذ 7 أكتوبر

في ظل الفشل الواضح لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023، نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أرقاما جديدة صادمة بشأن جنود الاحتلال، نشرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

إصابة 12 ألف جندي بإعاقات في الحرب

وأفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، وفقا لجريدة يديعوت أحرونت، بأن عدد الجنود المصابين بإعاقات من بين جنود الاحتلال في الحرب وصل إلى 12 ألفا و500 جندي، وتعامل قسم إعادة تأهيل الجنود بوزارة الدفاع مع 3400 جندي، صنفوا معاقين في الجيش منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، نشر أسماء 31 عسكريا قُتلوا خلال العدوان على غزة أمس الخميس، وفقا لصحيفة «جيروزالم بوست».

وأكدت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ارتفاع عدد القتلى منذ السابع من أكتوبر إلى إلى 220 جنديا.