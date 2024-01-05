الرئاسة الفلسطينية ترفض الخطة الإسرائيلية لما بعد الحرب في غزة

ردت الرئاسة الفلسطينية على مزاعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورؤيته لحكم غزة بعد انتهاء العدوان.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: «ردا على ما يجري تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أن الأولوية لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس».

وأضافت: «دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا».