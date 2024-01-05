رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

الرئاسة الفلسطينية ترفض الخطة الإسرائيلية لما بعد الحرب في غزة

كتب:

مريم جاد
04:31 م | الجمعة 05 يناير 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

ردت الرئاسة الفلسطينية على مزاعم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ورؤيته لحكم غزة بعد انتهاء العدوان.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الموقف الفلسطيني الواضح والثابت أن الأولوية هي لوقف العدوان على شعبنا، وفقا لما ذكرته القاهرة الإخبارية.

وقالت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية: «ردا على ما يجري تداوله في إسرائيل من خطط تتعلق بقطاع غزة فيما يسمى اليوم التالي للحرب، فإن الرئاسة الفلسطينية تؤكد مرة أخرى على الموقف الفلسطيني الواضح والثابت، أن الأولوية لوقف العدوان على شعبنا في غزة والضفة الغربية والقدس».

وأضافت: «دون أفق سياسي قائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإنهاء الاحتلال، ودون منظمة التحرير الفلسطينية والدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها كافة، فإن أي خطط تتجاوز ذلك هي خطط مرفوضة جملة وتفصيلا».

اقرأ المزيد:

«الخارجية الأمريكية»: «بلينكن» يزور إسرائيل لبحث الرؤية حول كيفية إنهاء الحرب في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 14 جنديا في معارك غزة بآخر 24 ساعة

«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 15 جريمة في غزة خلال 24 ساعة

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 22 ألفا و600 شهيد

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

الهلال الأحمر المصري يشرح لوفد «الشيوخ» الأمريكي آلية إرسال المساعدات إلى غزة
بقلم مريم جاد