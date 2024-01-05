مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة

استقبل مطار العريش طائرة مساعدات قادمة من السعودية، ضمن قوافل المساعدات التي تصل لإغاثة أهالي غزة، تمهيدا لنقلها إلى القطاع عبر معبر رفح.

مساعدات غذائية من السعودية

وقال الدكتور خالد زايد، رئيس فرع رئيس الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، في بيان له، إن الطائرة قادمة من السعودية، وتحمل على متنها 23 طنا من المساعدات الإغاثية والغذائية والطبية لصالح قطاع غزة، والتي يتم ترتيبها لأرسالها إلى معبر رفح.

وأضاف رئيس فرع الهلال الأحمر بشمال سيناء، أن متطوعي الهلال الأحمر المصري يقومون بإفراغ شحنة الطائرات تمهيدا لنقلها بشاحنات إلى مخازن الهلال الأحمر اللوجستية في مدينة العريش، لإدخالها إلى معبر رفح، ومنه الى قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفد أمريكي يصل مطار العريش

ومن جهة أخرى، وصل وفد أمريكي إلى مطار العريش، اليوم، لزيارة معبر رفح، ومعرفة كيفية وصول المساعدات وطريقة إرسالها قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية.