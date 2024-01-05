الهلال الأحمر المصري يشرح لوفد «الشيوخ» الأمريكي آلية إرسال المساعدات إلى غزة

أكد الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء، خلال استقبال وفد مجلس الشيوخ الأمريكي الذي وصل إلى مدينة العريش اليوم، أن الهلال الأحمر يقوم بالتنسيق مع محافظة شمال سيناء لترتيب المساعدات القادمة من الدول عبر مطار العريش، والعمل على تحميلها على باكيتات خشبية، لنقلها الى مخازن الشركة، ثم يتم إرسالها إلى معبر رفح البري، وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ووزارة الصحة الفلسطينية.

مصر تبذل جهودا كبيرة في استقبال المساعدات

وأضاف رئيس الهلال الأحمر، أن مصر تبذل مجهودا كبيرا في استقبال المساعدات التي تأتي عبر مطار العريش وميناء العريش وعن طريق أنفاق السلام من الإسماعيلية والمحافظات الأخرى، ونقلها إلى غزة.

وفد أمريكي يصل العريش

وكان قد وصل إلى مطار العريش اليوم، وفد أمريكي، استقبله اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وعدد من رؤساء الأقسام بالمحافظة، والهلال الأحمر المصري بسيناء.

وضم الوفد كلا من السيناتور كريستوفر فان هولين والسيناتور جيفري ميركلي، عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، وهيرو مصطفى جارج السفيرة الامريكية في القاهرة، والوفد المرافق لهم.