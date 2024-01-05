أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح عن أماكن منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة مطروح 2024، التي يتوافر بها جميع المواد الغذائية المتنوعة باسعار منافسة عن الأسواق في مختلف المناطق السكنية في ظل خطة وزارة التموين التي تهدف إلى توفير السلع الغذائية المتميزة للمواطنين في كل مكان.

خريطة منافذ السلع المخفضة والمجمعات الاستهلاكية في محافظة مطروح 2024

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إن المديرية وفرت أماكن منافذ أرخص السلع الغذائية والمجمعات الاستهلاكية في محافظة مطروح 2024، بالإضافة إلى قوافل غذائية متحركة تحت إشراف التموين، ليتاح للمواطنين التسوق منها في أي وقت في مراكز ومدن المحافظة الثمانية وهي كالتالي:

- المعرض اللوجستي للمواد الغذائية والخضروات والفاكهة في مدينة مرسى مطروح بجوار سوق ليبيا.

- الجمعية الاستهلاكية في ميدان البنك الأهلي وسط مدينة مرسى مطروح.

- الجمعية الاستهلاكية في شارع الجلاء بمدينة مرسى مطروح.

- الجمعية الاستهلاكية في منطقة علم الروم بمرسى مطروح.

- 9 منافذ ومحلات تجارية شرق وغرب مرسى مطروح.

- 5 منافذ ومحلات تجارية في وسط مدينة الضبعة.

- 3 منافذ ومحلات تجارية في مدينة العلمين.

- 3 منافذ ومحلات تجارية وسط مدينة الحمام.

- قوافل مواد غذائية متحركة في مدينة النجيلة.

- قوافل مواد غذائية متحركة في مدينة سيدي براني.

- قوافل مواد غذائية متحركة في مدينة السلوم.

- قوافل مواد غذائية متحركة في مدينة سيوة.

تخفيضات تصل إلى 20% عن الأسواق

وأضافت وكيل وزارة التموين بمطروح لـ«الوطن» أن أماكن تخفيضات السلع الغذائية المختلفة بنسبة تصل إلى 20% أرخص من الأسواق، ويشرف عليها ويتابعها مفتشو التموين والرقابة التجارية بمديرية التموين وإدارات التموين الفرعية في مراكز ومدن المحافظة من الحمام شرقاً وحتى السلوم غربا وسيوة جنوباً.