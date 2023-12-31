تخفيضات جديدة على السلع الغذائية في الدقهلية.. تصل إلى 35%

يرغب العديد من المواطنين معرفة تخفيضات الأسعار الجديدة على بعض السلع الغذائية، في مختلف المعارض والمنافذ، بالتزامن مع إضافة منتجات جديدة لتلبية احتياجات المواطنين، التي تصل إلى 35%.

وأعلن السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ سعر السلع الغذائية تابع للعديد من المتغيرات، وما زالت الأسعار المتواجدة في التخفيضات أقل من المتاح في السوق، من ضمنها السكر الذي بلغ بيعه في بعض المعارض 26 و27 جنيها.

انخفاض أسعار السلع الغذائية بالدقهلية

وأكد أن احتمالية انخفاض الأسعار واردة:« ممكن الأسعار تنزل، وممكن تفضل ثابته في التخفيضات علي حسب متغيرات معينة، لكن الدولة تسعي لإتاحة اكبر قدر من التخفيضات للمواطنين، من خلال التعامل مع الشركة الأم للمنتج وليس عن طريق التاجر، بحيث نقدر نوفر أكبر قدر من التخفيضات والاستفادة للمواطن».

تخفيضات السلع الغذائية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية، في بيان، إلى توفير سلعة جديدة ضمن مبادرة تخفيض الأسعار في محافظة الدقهلية، وهي توفير كمية من البصل بتخفيضات تصل لـ35% عن السوق، بعد أن وصل سعر الكيلو في السوق إلى 35 جنيها.

وجاءت أسعار السلع الغذائية المعروضة في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة كالتالي: