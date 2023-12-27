محافظ القليوبية: إنشاء معارض دائمة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار مُتابعته الشخصية لحركة الأسواق والسلاسل التُجارية، من خلال إنشاء معارض دائمة بمدن المحافظة للتأكُد من تطبيق مُبادرة خفض السلع الأساسية والإستراتيجية، مُشيراً إلى أن المبادرة تعمل على تعزيز الحماية الإجتماعية للأفراد محدودي الدخل والفئات الأكثر إحتياجاً.

خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%

جاء ذلك خلال جولة قام بها محافظ القليوبية على عدد من الهايبرات والسوبر ماركت بمدينة قليوب، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية التي تشملُها المُبادرة، واستفسر عن أسعار المنتجات ونسب تخفيضها ومدى جودتها، وهي السكر، و الزيت، والعدس، والفول، والجبن، والبيض، والمكرونة، والأرز، بنسب خصم تتراوح ما بين 15٪ حتى 25٪، إلى جانب خفض أسعار الدواجن الحية والمجمدة والبيض بنسبة 15%.

وشدد محافظ القليوبية على توريد الأنواع المُختلفة من السلع التي تتماشى مع إمكانيات المواطن البسيط، موجهاً بأهمية حصر المُنتجات الأكثر طلباً بين المواطنين ليتم توريدها لهم بكميات وفيرة لضمان تلبية إحتياجاتهم، وكذا الإعلان عن أسعار المُنتجات وقيمة التخفيض على كل سلعة قبل وبعد المُبادرة بشكل واضح للمواطنين .