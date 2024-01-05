وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مباشرة للسلطة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، لقناة «القاهرة الإخبارية» إن نسبة البطالة في الضفة الغربية ارتفعت إلى 38%.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وأن أغلب العائلات الفلسطينية نزحت أكثر من مرة داخل غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية في الضفة الغربية المحتلة أصيبت بالشلل، وأن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية.