رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مباشرة للسلطة

كتب:

أحمد شوقي
04:40 م | الجمعة 05 يناير 2024
الدكتور أحمد مجدلاني

الدكتور أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، لقناة «القاهرة الإخبارية» إن نسبة البطالة في الضفة الغربية ارتفعت إلى 38%.

وتابع وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، أن الولايات المتحدة تستطيع الضغط على إسرائيل للإفراج عن أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل، وأن أغلب العائلات الفلسطينية نزحت أكثر من مرة داخل غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأوضح وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أن الحياة الاقتصادية والتجارية والصناعية في الضفة الغربية المحتلة أصيبت بالشلل، وأن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مباشرة للسلطة الفلسطينية.

اقرأ المزيد:

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: 150 ألف شخص نزحوا إلى الجنوب خلال 48 ساعة

وزير التنمية الاجتماعية البحريني يثمن جهود مصر في دعم الفلسطينيين

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الناجي من الصواريخ الإسرائيلية لن تخطئه الأوبئة

وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي دمر مربعات سكنية كاملة في غزة
بقلم أحمد شوقي