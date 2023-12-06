وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني: الناجي من الصواريخ الإسرائيلية لن تخطئه الأوبئة

قال الدكتور أحمد المجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع الإنساني يزداد صعوبة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خاصة بعد انتهاء الهدنة والتوترات التي حدثت منذ يوم الجمعة حتى الآن، مشيرا إلى أن من نجا من الصواريخ الإسرائيلية لن ينجو من الأوبئة.

أزمة تفشي الأمراض والأوبئة

وأضاف «المجدلاني»، خلال مداخلة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نحو مليون و800 ألف نازح يتكدسون الآن في المحافظات الجنوبية، إذ تزايد عدد سكان رفح في الأيام القليلة الماضية نحو 450 ألف فلسطيني نازح من مختلف المناطق، لافتا إلى أن تفشي الأمراض والأوبئة يعد الإشكالية الرئيسية التي تواجههم مع انهيار القطاع الصحي وتراجع إمكانيات ما تبقى من مستشفيات ومراكز صحية عن القيام بدورها وواجباتها فضلا عن تراجع الأمن الغذائي.

الشعب الفلسطيني يعاني من نقص الغذاء

وتابع أن الشعب الفلسطيني يعاني من نقص الغذاء، خاصة النازحين خارج المراكز الإيوائية، فأوضاعهم أصعب، إذ إنهم لم يجدوا مراكز إيوائية، ولم تستضف أي بيوت أو منازل تابعة لأقاربهم أو أصدقائهم.