عالم أزهري: اجعل الآخرة همك ولا تحزن على ما فاتك من الدنيا

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الدنيا ليست دار المقر ومن نواميس الله – عز وجل – أنها دائمة التغير لأنها ليست مستقرا، والدائم فيها هو «التغيير»، متوجهاً بالنصح: «لا تحزن على ما فاتك من الدنيا.. واجعل الآخرة همك».

وأضاف «جبر»، في حوراه ببرنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ الدنيا لابد وأن تنتهي إلى زوال وبالتالي يحدث فيها تناقض حتى تفنى، ويلحقها النقص بمقتضى هذه الحكمة، بل إنه حتى العلم والعلماء تجري عليهم هذه القاعدة كأحد نواميس وسنن الكون، مستشهداً بحديث للنبي – صلى الله عليه وسلم، عن رفع العلم بـ قبض العلماء.

وتابع عالم الأزهر الشريف: «العلم والفهم يفنى تدريجياً حتى ينتهي لأن طبيعة هذه الدار، أي الدنيا، عدم البقاء والنهاية إلى الفناء، وفي هذت المعنى ترغيب في الزهد وتحريض في تركها وما فيها من نقص، فعلام الرغبة والتعب».

واستطرد: «علينا عدم التناحر والتنافس على الدنيا، ناهيك عن حمل همها المتسبب في الكثير من الأمراض الناتجة عن القلق والتوتر، وكذلك تشغلنا عن عبادة المولى – عز وجل، بل علينا الرضا بقسمة الله لأن دوام الحال في الدنيا من المحال».