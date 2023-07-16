مصطفى قمر يوجه رسالة حب لوالده: «ضهري وسندي في الدنيا»

وجه الفنان مصطفى قمر رسالة إلى والده، معبرًا عن حبه الكبير له، مطالبًا من جمهوره الدعاء له بالصحة والعافية.

رسالة مصطفى قمر لـ والده

ونشر مصطفى قمر مجموعة صور له برفقة والده، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «أبويا البركة بتاعي ضهري وسندي في الدنيا، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش من دعواتك، ومن خيرك اللي انا عايش فيه من يوم ما جيت الدنيا بحبك قوي يا بابا».

أبطال فيلم «حريم كريم»

ويشارك الفنان مصطفى قمر خلال فيلم «حريم كريم» تمّ عرضه عام 2005، والعمل من بطولة مصطفى قمر، وياسمين عبدالعزيز، وطلعت زكريا، وداليا البحيري، وريهام عبدالغفور، وخالد سرحان، بسمة، وعلا غانم، وهناء الشوربجي، ومحمد شاهين، ومن تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

وتدور أحداث فيلم حريم كريم، حول فكرة التباين الملحوظ بين تفكير الأجيال وعلاقة الآباء والأبناء وينتهي دور كلًا من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والراحل طلعت زكريا.

ومن المقرر عرض فيلم فيلم «حريم كريم» في شهر أغسطس المقبل، ليتمّ عرضه خلال موسم الصيف ومن المقرر إعلان الموعد النهائي خلال الأيام المقبلة.