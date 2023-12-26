رامي صبري: «أي أغنية ليا متعجبش زوجتي بتنجح وتكسر الدنيا»

قال الفنان رامي صبري إنه ارتبط بزوجته «شيرين» عقب ثورة 25 يناير 2011، بعد قصة حب استمرت 4 سنوات، ووصل لمرحلة نفاذ لأمواله حيث وقتها لم يكن هناك إنتاج أو شغل جديد، ومن ثم الطلب يقل وبالتبعية الأموال، مردفا: «قررت وقتها الزواج ولم أحسبها، ولم أقيم فرحاً أو ارتدت فستاناً أو معازيم، ليس بسبب قلة الأموال، ولكن الشعور حينها بالزواج فقط».

زوجتي أكملت النصف الحلو في الحياة

وأضاف رامي صبري، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، أنه زوجته شيرين تعد الجزء الثاني الذي أكمل النصف الحلو في الحياة، متابعا: «شيرين هي البنت الوحيدة التي استحملتني، واستحملت طريقتي، فأنا عصبي نسبيا، نعم تحزن فهي بشر لكنها تستحمل، وهذا ما أعجبت فيه».

وعن أخذ رأي زوجته في أعماله الفنية، رد مازحا: «أعوذ بالله.. يمكن الحديث في أي شيء عدا هذه الجزئية، وأي أغنية لا تعجبها تنجح وتكسر الدنيا، مثل أغنية قوليلي يالا إيه الجمال ده كله، فكانت معترضة على بعض كلمات الأغنية معتقدة أنه لا أحد يريد مثل هذا الكلام حاليا، فهي عملية للغاية، وأي أغنية تبدي إعجابها لها لا تحظى بنفس قدر النجاح».

ولفت أن زوجته تطهي طعاماً شهياً، كما أنها حريصة على الاهتمام بتربية الأولاد بشكل جيد وتهتم بتفاصيلهم، مردفا: «شيرين جميلة وغالية ولا أحب أن أزعلها».

سر اهتمام الأجانب بأغانيه

وكشف أن سر اهتمام بعض الأجانب بأغانيه نظرا لأنه يركز في عمل نوعية أغاني لا يعملها أحد، متابعا: «المقسوم صوته مختلف عن كل الموجود، وهذا ما أرغب فيه.. وإندونيسيا رابع دولة في العالم تسمعني على اليوتيوب».