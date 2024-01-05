أجمل الأماكن الترفيهية في سوهاج 2024.. «فسحة على قد الإيد»

أماكن طبيعية ومواقع تاريخية وسياحية، تجدها في بلد المواويل، حيث هناك أجمل الأماكن الترفيهية في سوهاج 2024، ليستطيع المواطن وأسرته الخروج لتلك المناطق بأرخص الأسعار للفسحة والتنزه.

أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة سوهاج 2024،

أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة سوهاج 2024، تستعرضها «الوطن»، في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متتالية ومتواصلة لقرائها على مدار الساعة، وبشكل دائم ومتواصل ومستمر.

أماكن الترفيهية في محافظة سوهاج 2024

ويستطيع المواطن الدخول إلى أجمل الأماكن الترفيهية في سوهاج 2024، بسعر رمزي، ومن تلك الأماكن ما يتم دخولها مجانا بدون أي رسوم.

أماكن الترفيهية في سوهاج 2024

وجاءت أجمل أماكن الترفيهية في محافظة سوهاج 2024 والأماكن السياحية على النحو التالي:

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للشخص.

متحف سوهاج القومي، بمدينة نصر في مدينة سوهاج، سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطالب.

- الحديقة المتحفية التي الواقعة بين المتحف القومي والمسرح الروماني: الدخول مجانا.

- مقابر الحواويش عنوانه مركز ومدينة أخميم شرق سوهاج.

- ملاهي السندباد في نادي استاد سوهاج الرياضي.

- المسرح الروماني يقع أسفل كوبري أخميم من الناحية الشرق: الدخول مجانا.

- معبد ميرت آمون ويقع في داخل مدينة أخميم شرق سوهاج.

- معبد إتريبس ويقع بقرية نجع حمد دائرة مركز سوهاج.

- مقابر الحواويش، في دائرة المركز ومدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.

ومن بين أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة سوهاج 2024 زيارة المعالم الدينية والتي جاء على رأسها الآتي:

أجمل الأماكن الترفيهية في محافظة سوهاج

- مسجد الأمير حسن عنوانه مدينة أخميم شرقي سوهاج.

- الدير الأحمر، في نجع الدير بإدفا.

- الدير الأبيض يقع في نجع الدير بناحية قرية إدفا مركز سوهاج.

- جزيرة قرمان في وسط مياه نهر النيل.

مسجد الأمير حسن في مدينة أخميم