أرخص أماكن الفسحة في رأس السنة بالمحافظات.. تعرف عليها

تتمتع محافظات مصر بالعديد من المواقع المتنوعة في الأماكن السياحية والتاريخية والمناظر الطبيعية، ما يجعلها مقصدا للأهالي لاستمتاع والذهاب إليها، ونقدم في السطور التالية، أرخص أماكن الفسحة في رأس السنة بالمحافظات.

أرخص أماكن الفسحة في رأس السنة بالمحافظات

أرخص أماكن الفسحة في رأس السنة بالمحافظات، تنشرها «الوطن» في ضوء ما تقدمه الجريدة من خدمات متواصلة ومتتالية، وبحسب ما أعلنته المحافظات.

أرخص أماكن للفسحة في الفيوم

وجاءت أرخص أماكن للفسحة في الفيوم على النحو الآتي:

- محمية وادي الحيتان وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 5 جنيهات فقط للفرد.

تونس السياحية.. الدخول مجانا.

- بحيرة قارون.

- محمية وادي الريان.. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول 10 جنيهات فقط للفرد.

- سواقي الفيوم.. وهي مفتوحة أمام الزوار للدخول والاستمتاع بها بالمجان.

- حدائق عين السليين.. وتبلغ قيمة تذكرة الدخول للفرد 5 جنيهات فقط

أرخص أماكن للفسحة في سوهاج

وهناك أرخص أماكن للفسحة في رأس السنة بسوهاج، والتي جاءت على النحو التالي:

- ملاهي السندباد في أستاد سوهاج الرياضي، والدخول لأي مواطن مجانًا.

- ممشى أهل سوهاج بكورنيش سوهاج الشرقي، الدخول مجانا.

- الحديقة المتحفية الواقعة أمام ديوان عام المحافظة: الدخول مجانًا.

- المسرح الروماني يقع بجوار كورنيش النيل الشرقي: الدخول مجانا

- معبد سيتي الأول ويقع في منطقة أبيدوس بمركز البلينا جنوب سوهاج: الدخول بـ10 جنيهات للمواطن، و5 جنيهات للطالب.

متحف سوهاج القومي

كما جاء متحف سوهاج القومي، بجوار نقابة المهندسين، حيث جاءت سعر التذكرة 10 جنيهات للمواطن و5 جنيهات للطالب.

- جزيرة الزهور والتى تقع وسط نهر النيل، وتحتوى على شاليهات وملاعب أطفال وحمام سباحة.

أرخص أماكن للفسحة في دمياط

وجاءت أرخص أماكن للفسحة في محافظة دمياط على النحو الآتي:

الحديقة المركزية الدولية

منطقة اللسان برأس البر

حديقة بنت الشاطئ

أرخص أماكن للفسحة في محافظة الإسكندرية

وجاءت أفضل أماكن للفسحة في محافظة الإسكندرية الآتي:

المعمورة

أنطونيادس.

المنتزه

أنطونيادس

النزهة

حديقة الشلالات

أرخص أماكن الفسحة في الشرقية

وجاءت أرخص أماكن الفسحة في الشرقية على النحو الآتي:

ممشى الزقازيق.

نادي العائلات بالزقازيق.

قصر ثقافة الزقازيق.

الممشى السياحي على امتداد.

بحر مويس.

حديقة الحيوان بالزقازيق.

ميدان طلعت حرب بالزقازيق.