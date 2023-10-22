«تعليم الغربية»: توزيع الوجبات الغذائية المدرسية على الطلاب قبل الفسحة

شدد المحاسب ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي من شأنها الحفاظ على حسن سير العمل داخل جميع المدارس.

كما وجه خلال جولته لمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، بالتأكيد على ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم.

التغذية المدرسية

وأكد وكيل الوزارة، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية الـ10 بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الصباحية بالمدارس، مشددا على توزيع التغذية الطلابية يومياً قبل بداية فترة الفسحة بوقت كاف، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه وأسطح المباني المدرسية، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة داخل المدارس، والاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية.

خلو الفصول الدراسية

وذكر «حسن»، أنه طالب بالتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول أي شخص إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من هويته والهدف من الزيارة، وتسجيل كافة البيانات بدفتر الأمن، وعدم تواجد أولياء الأمور قبل نهاية اليوم الدراسي.