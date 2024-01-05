محافظ قنا: طرح كميات كبيرة من الدواجن بأسعار مخفضة قريبا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا بمدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمجزر الآلي، قبل طرح كميات من الدواجن المطبوعة في منافذ المحافظة، ومحطتي الألبان 1 و 2 ومشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية ومزرعة الخراف، رافقه حسام حمودة سكرتير عام المحافظة والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام الطب البيطري، واشرف الطيب مدير مشروعات الأمن الغذائي، ومديري المشروعات.

أعمال تطوير المجزر الآلي

استهل محافظ قنا، جولته بتفقد أعمال تطوير المجزر الآلي، لاستقبال دفعة جديدة من الدواجن قريبا التي يتم تربيتها بمشروعات الأمن الغذائي تحت إشراف الطب البيطري، والتي يتم طرحها بمنافذ البيع التابعة للمحافظة بأسعار مخفضة للمواطنين.

المشروعات الزراعية بقنا

وبحسب بيان صحفي اليوم، كما تفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات «طماطم شيري – طماطم بلدي – خيار – فلفل حار – فلفل رومي – فلفل ألوان – باذنجان أبيض وأسود»، وتتم زراعتها بنظام الري الحديث باستخدام سماد عضوي نقى، لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

واطمئن المحافظ على توافر جميع مستلزمات الإنتاج من رؤوس الماشية ومكونات الأعلاف والأدوية، ووجه بالاهتمام بالرعاية البيطرية للحفاظ على الماشية وتحقيق معدلات الصحة والنشاط للحيوان بما يضمن الوصول إلى معدلات إنتاج عالية الجودة.

وتابع سير العمل بمزرعة الخراف التي يتم من خلالها تربية وتسمين الخراف؛ تمهيدا لطرحها للبيع للمواطنين وأصحاب محلات الجزارة على مدار العام، مشددًا على ضرورة الاهتمام بنظام التغذية والعلف الخاص بتلك الخراف لتحقيق أعلى معدلات في أوزان الخراف قبل بيعها.

وشملت الجولة تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية والذي يتم توزيع إنتاجها على منافذ بيع السلع الغذائية التابعة للمحافظة بأسعار تنافسية مخفضة بالمقارنة مع أسعار السوق الخارجي.