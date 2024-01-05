الفصائل الفلسطينية تبعث رسالة لأهالي الجنود المحتجزين في غزة.. احذروا نتنياهو

وجهت الفصائل الفلسطينية في غزة رسالة جديدة إلى أهالي الجنود المحتجزين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك في مقطع فيديو قصير بعنوان إلى أهالي الجنود الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، باللغتين العربية والعبرية كُتب عليها «إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا»!

رسالة الفصائل الفلسطينية إلى أهالي الجنود المحتجزين

وجاء في مقطع الفيديو المنشور صور للمظاهرات الإسرائيلية لأهالي المحتجزين في القطاع، وكتب عليها تعليق "نتنياهو لا يأبه بموت كل الجنود الأسرى".

وأضاف المقطع أن سبب عدم اهتمام نتنياهو هو لأن أخاه يوناتان قتل في محاولة لتحرير الأسرى، ويقول لكم بشكل واضح ذوقوا ما ذقت بموت أخى.

كتائب القسام : إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا! pic.twitter.com/0A3WeUCwg6 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 5, 2024

وعرض المقطع صورًا لبعض المحتجزين الإسرائيليين الذين قُتلوا خلال محاولة جيش الاحتلال تحريرهم.

وختم مقطع الفيديو بصورة لنتنياهو وعليها عبارة «لا تثقوا به» باللغات العربية والعبرية والإنجليزية.

اكتشاف 3 أسري جدد في غزة كان يُعتقد أنهم مفقودون

يأتي هذا بعد إعلان جيش الاحتلال أمس الخميس عن تأكدهم من أن 3 أشخاص كانوا يعتقدون أنهم مفقودون لكن ثبت أنهم محتجزون لدى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.