«يونيسيف» تطلق تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة

قال سليم عويس، المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسيف، إنَّ المنظمة الأممية أطلقت تحذيرا من تدهور الظروف المعيشية للأطفال في غزة وتصاعد أعداد الوفيات بينهم.

وأضاف «عويس»، في تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»: «تضرر البنية التحتية والصرف الصحي في غزة يخلق ظروفاً مواتية لانتقال الأمراض عبر المياه».

وتابع المتحدث الإقليمي لـ «يونيسيف»، أنَّ هناك نحو 335 ألف طفل في قطاع غزة معرضون لسوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر.

واستطرد: «1.1 مليون طفل في غزة تدهورت أوضاعهم خلال الـ 90 يوما الماضية»، «نعاني صعوبة بالغة في الوصول إلى مناطق شمال قطاع غزة لإيصال المساعدات الإغاثية للسكان والأطفال».

وأكد المتحدث الإقليمي للمنظمة الأممية: «نجحنا في إدخال 600 ألف لقاح خاص بالأطفال عبر معبر رفح خلال الأسبوع الماضي».