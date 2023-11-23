«يونيسيف» تدعو لإعلان الحداد على غياب احترام حقوق الطفل هذا العام

دعا الدكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، بأن تتضمن المناهج التعليمية ثقافة حقوق الإنسان، مؤكداً أنه «لو تعلمنا جميعاً ثقافة حقوق الإنسان، ربما سنمارسها في حياتنا، ولكن إذا جهل الناس معرفة حقوق الإنسان، وما هي حقوق الطفل الإنسانية، سيصبح من الصعوبة الإصرار عليها».

ما يتعرض له الأطفال في غزة مأساة

وأضاف ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، خلال لقائه مع برنامج «كل الزوايا» مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة «أون»، مساء اليوم الخميس، أن «ما يتعرض له الأطفال في غزة مأساة، ولا أرى أن يتعلم الأطفال الآن في غزة ثقافة حقوق الإنسان، ولكن أعتقد أنه يجب الحديث عن حقوق الإنسان وحقوق الطفل كنشطاء فاعلين ودوليين ومع الدول الأعضاء ومع أطراف الصراع».

وتابع: «أعتقد أن الأطفال الآن في غزة يحتاجون إلى المياه والرعاية الصحية وأماكن آمنة للعب كأطفال ويحتاجون أيضا لحماية طوال الوقت وفي كل بقعة من غزة».

عدم الاحتفال بيوم الطفل

وعن الاحتفال بيوم الطفل هذا العام، قال: «تحدثنا عن ذلك، وقررنا عدم الاحتفال بهذا اليوم، لأنه لا يوجد ما نحتفل به هذا العام، بل اخترنا تخليد هذا اليوم، وأعني أن اليونيسيف حول العالم اختارت إعلان الحداد على غياب احترام حقوق الطفل بمناسبة يوم الطفل».