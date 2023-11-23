«يونيسيف»: حصة المياه لكل فلسطيني أقل من 3 لترات يوميا والمعدل الطبيعي 50 لترا

قال ممثل منظمة «يونيسيف» في مصر الدكتور جيرمي هوبكنز، إن غزة حتى الآن قُتل بها أكثر من 5350 طفلًا، وهذا ثمن باهظ دفعه الأطفال في حرب لا شأن لهم بها، وما يجب أن نفعله تجاه الأطفال في غزة هو وقف القتال الآن ووقف جميع الأعمال العدائية، مضيفًا: «حصة المياه الطبيعية للفرد 50 لترا يوميًا، ولكن في غزة الحصة اليومية وصلت لأقل من 3 لترات».

صعوبات تواجهها «يونيسيف» في غزة

أضاف «هوبكنز»، خلال استضافته في برنامج «كل الزوايا»، المذاع على قناة «ON»، أنه لدى منظمة «يونيسيف» مكتب يضم عشرات الأطقم في غزة، تعمل في ظل هذه الظروف الصعبة والمقصود بالظروف الصعبة هنا الظروف قبل العدوان من نقص المياه وغياب البيئة الصحية وعمليات القصف المستمرة.

نقص المياه في غزة

أشار إلى أن أهم مصادر الحياة الأساسية هي المياه، وفي الظروف العادية يحصل الإنسان على ما يعادل 50 لترًا يوميًا لأعمال النظافة والطهي والشرب، ولكن الآن في القطاع يحصل الفرد على أقل من 3 لترات في اليوم، ولذلك تعمل «يونيسيف» على دعم وتشغيل أحد مصادر المياه القليلة الحالية المتبقية، وهي محطات تحلية المياه، موضحًا أنه يجري العمل على تشغيلها بقطع الغيار المحدودة المتاحة.