ناهد السباعي ترثي والدتها: أفتقد كل شيء من بعدك

رثت الفنانة ناهد السباعي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» والدتها المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والتي رحلت عن عالمنا الشهر الماضي بعد صراع مع المرض.

ونشرت ناهد السباعي صورة تجمعها بوالدتها معلقة: «مامي لقد مر شهر وما زلت لا أصدق ذلك، لا يزال عقلي يتحدث إليك وقلبي لا يزال يبحث عنك مشتاقًا إلى حضنك وليالينا الجميلة معًا ورحلاتنا التي لا تنسى، أفتقد كل شيء، فلتنعم روحك في الملاذ مع أخي وأبي».

وأضافت «ناهد» قائلة: «اللهم اغفر لأمي وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة».

ناهد السباعي تنعى والدتها الراحلة

وحرصت ناهد على نعي والدتها عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فور وفاتها قائلة: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم كنتي خير خلف لخير سلف سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك.. أنت عمري كله وحياتي كلها.. كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي.. وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون».