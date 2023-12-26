بعد أيام قليلة من وفاة والدتها.. ناهد السباعي تُعلن انضمامها لعمل جديد

أعلنت الفنانة ناهد السباعي، انضمامها لعمل فني جديد، مع الفنان حسن الرداد في مسلس «مُحارب»، وكتبت عبر «ستوري» حسابها على «إنستجرام»: «بسم الله.. توكلنا على الله».

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز 73 عامًا بعد صراع مع المرض، ورثتها منذ أيام ابنتها ناهد بكلمات مؤثرة عبر إنستجرام قائلة: «عندما فقدت أخي شعرت أنني فقدت وليّي عندما فقدت والدي شعرت أنني فقدت العمود الفقري ثم فقدت أمي شعرت أنني فقدت الصلاة والسلام ونفسي فأدركت أن الله هو وليي الوحيد وهو ولي أمري، قوتي الوحيدة».

ويعرض حاليًا في السينمات لحسن الرداد فيلم «بلوموندو» الذي يدور في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية بلوموندو الذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل، وتحدث له مفاجآت تقلب الأحداث، خاصة عندما يكتشف أنّ هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

ويشارك في بطولة فيلم بلوموندو، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، إخراج ياسر سامر.