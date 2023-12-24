ناهد السباعي: فقدت السلام برحيل أمي

رثت الفنانة ناهد السباعي، والدتها ناهد فريد شوقي والتي رحلت عن عالمنا 4 ديسمبر الجاري، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع مع المرض.

وكتبت السباعي، عبر صفحتها على انستجرام: «عندما فقدت أخي شعرت أنني فقدت وليّي عندما فقدت والدي شعرت أنني فقدت العمود الفقري ثم فقدت أمي شعرت أنني فقدت الصلاة والسلام ونفسي فأدركت أن الله هو وليي الوحيد وهو ولي أمري، قوتي الوحيدة».

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يذكر أن ناهد، كتبت في وقت سابق على «إنستجرام»: «وداعا الفريدة.. وداعا للهانم، كنتي خير خلف لخير سلف سبتيني لوحدي قوي يا ماما مفيش حاجة ليها معنى من غيرك.. أنت عمري كله وحياتي كلها كانت ليكي ومعاكي اللهم اغفر لأمي.. وارحمها إنا لله وإنا إليه راجعون».