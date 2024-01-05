صواريخ كوريا الشمالية تصل عمق أوكرانيا للمرة الأولى

قال مسؤول كبير في كييف اليوم الجمعة، إن روسيا قصفت أوكرانيا بصواريخ زودتها بها كوريا الشمالية لأول مرة خلال حربهم منذ 24 فبراير 2022، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

منطقة خاركيف تعرضت لصواريخ أطلقتها روسيا

وجاء البيان على منصة التواصل الاجتماعي «X» بعد أن قال حاكم منطقة خاركيف الشمالية الشرقية إن منطقته تعرضت لصواريخ أطلقتها روسيا وليست روسية الصنع.

«لم يعد هناك أي تنكر.. كجزء من حرب الإبادة الجماعية الصريحة، ضرب الاتحاد الروسي لأول مرة أراضي أوكرانيا بقذائف وردت من كوريا الشمالية» بحسب حديث المسؤول الكبير في كييف ميخائيلو بودولياك.

وقال بودولياك «روسيا تهاجم الأوكرانيين بالصواريخ الواردة من دولة يتعرض فيها المواطنون للتعذيب في معسكرات الاعتقال بسبب وجود إذاعة غير مسجلة والتحدث إلى سائح ومشاهدة البرامج التلفزيونية».

أمريكا: روسيا تطلق صاروخا قدمته كوريا الشمالية

ولم يرد الكرملين على طلب للتعليق على تأكيد الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى قدمتها كوريا الشمالية على أوكرانيا.

في وقت سابق يوم الجمعة، قال حاكم إقليم خاركيف إن الصواريخ المنتجة خارج روسيا أطلقت على المقاطعة في نهاية ديسمبر وبداية يناير.

وصورت شركة فيديو تابعة لرويترز آثار غارة جوية روسية على العاصمة الإقليمية خاركيف في 2 يناير، سقط فيها صاروخ بالقرب من وسط المدينة، مخلفا وراءه حفرة عميقة وحطام صاروخي.

ونفت كل من موسكو وبيونج يانج في السابق عقد أي صفقات أسلحة، لكنهما تعهدا العام الماضي بتعميق العلاقات العسكرية.