خبير في الشؤون الأمريكية: الولايات المتحدة تتظاهر بمحاولة حل القضية الفلسطينية

قال مسعود معلوف، الخبير في الشؤون الأمريكية، إنَّ هناك تخوفات من توسيع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، بسبب إصرار قوات الاحتلال على اغتيال قادة حماس في كل مكان، بما يهدد بإدخال المزيد من الدول والأطراف بالصراع على خلفية ذلك.

وأضاف «معلوف»، في مداخلته ببرنامج «مطروح للنقاش»، مع الإعلامية مارينا المصري، والمُذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ هناك ارتباطا بين الأحداث المشتعلة والانفجارات في كل من العراق ولبنان وإيران، موضحا أنَّ طرفي الصراع متمثلان في دولة الاحتلال الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية من جهة، ومن جهة أخرى القوات الفلسطينية التي تدعمها إيران وقوى أخرى بالمنطقة.

كل ما يحدث في المنطقة مرتبط بالصراع الذي تقوده دولة الاحتلال الإسرائيلي عبر هجماتها الوحشية والهمجية على الشعب الفلسطيني في غزة، والولايات المتحدة تحاول قدر الإمكان الظهور بمظهر من يهمه حل القضية؛ ولكن الواقع أنَّ الإدارة الأمريكية الحالية مؤيدة لإسرائيل تأييدا أعمى منذ البداية، وبعد أن وجدت نفسها في نوع من العزلة الدولية وتحت ضغوط في الداخل الأمريكي من اليهود الأمريكيين والجاليات العربية، تخشى من تبعات دعمها للاحتلال خاصة والمعركة الانتخابية الرئاسية دائرة.