الهلال الأحمر المصري: تخصيص ثلاجات لحفظ الأدوية قبل إرسالها إلى غزة

قال لطفي سليمان مدير عمليات مركز الطوارئ في الهلال الأحمر المصري، أنه جرى تخصيص ثلاجات لحفظ الأدوية في المخازن الاستراتيجية التابعة للهلال في مدينة العريش للحفاظ عليها من التلف.

وأضاف «سليمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال استقباله وفدا لمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة أن الأدوية التي يتم استقبالها من الدول العربية والمنظمات الأجنبية يتم حفظها في أماكن مخصصة لها.

وتابع: «نستقبل أطنان من المساعدات بينها أدوية، وقد تستغرق عملية إرسالها بعض الوقت لحين انتهاء عملية التنسيقات، لذلك تم تخصيص ثلاجات مُعينة مختصة في حفظ الأدوية لضمان عدم تلفها لحين إرسالها إلى قطاع غزة في برادات أيضا مخصصة للأدوية».

وأكد لطفي سليمان خلال استقباله وفدا من مطلب الشيوخ الأمريكي، أن الهلال الأحمر في مصر لا يدخر أي جهد للحفاظ على كافة المساعدات وضمان وصولها وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في أفضل جودة لها.

الهلال الأحمر يستقبل وفد مجلس الشيوخ الأمريكي

وكان الهلال الأحمر المصري استقبل اليوم زيارة وفد لمجلس الشيوخ الأمريكي في مدينة العريش، ضم السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقدم مدير مركز عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر المصري، شرحا كاملا حول كيفية استقبال المساعدات في مدينة العريش وتجهيزها بإدخالها عبر معبر رفح البري إلى داخل قطاع غزة.