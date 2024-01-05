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محمد الباز يكشف عن أسوأ حوار له في الصحافة.. «كان مع مفيد فوزي»

كتب:

مريم جاد
09:49 م | الجمعة 05 يناير 2024
الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز

الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز

قال الكاتب الإعلامي الدكتور محمد الباز، إن الراحل مفيد فوزي تسبب في إجرائه حوارا هو الأسوأ في مسيرته الصحفية.

وأضاف الباز، خلال لقائه ببرنمج «بالخط العريض» مع الإعلامية أبو طالب عبر قناة الحياة: «الراحل مفيد فوزي كان من ضمن الناس اللي شاطوا عليَّا الكورة ومقدرتش أصدها».

وأوضح الباز: «في عام 2006 كنت نائبا لرئيس تحرير جريدة الفجر وتلقيت اتصالا من الأستاذ مفيد فوزي يطلب مني إجراء حوار معه حول نجيب محفوظ بعد وفاته بأسبوع، وبالفعل استجبت له وذهبت لإجراء الحوار وفوجئت بالأستاذ مفيد فوزي يهاجم نجيب محفوظ كأب».

وتابع الباز أنه مفيد فوزي أكد خلال الحوار أن نجيب محفوظ لم يكن أبا مثاليا لأبنائه وأنه كان شديد القسوة معهم وأنه كان متفرغا لكتاباته فقط، لافتًا إلى هذا الحوار يعد من أسوأ الحوارات الصحفية التي نشرها في حياته لأنه هاجم فيه رمزا من رموز مصر.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع 8 مساءا تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.

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