محمد الباز ضيف إيمان أبوطالب ببرنامج «بالخط العريض» على قناة «الحياة»

يحل الدكتور محمد الباز، الكاتب الصحفي والإعلامي، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، في حلقة خاصة من برنامج «بالخط العريض»، الجمعة المقبل.

ويتحدث «الباز» في الحلقة عن العديد من أسرار حياته ورحلته المهنية، وتفاصيل حياته الخاصة من النشأة في دمياط حتى زواجه.

ولأول مرة، يرد خلال الحلقة على سؤال الإعلامية إيمان أبوطالب، عن حجم ثروته.

وعن معاركه الصحفية قال الدكتور محمد الباز: «مرة لقيت حد بيتصل بي في التليفون وقالي كلمة واحدة خلي لك كتف حنين متتخانقش مع كل حد».

ويشرح الإعلامي تفاصيل خلافه مع الإعلامي عمرو أديب، خلال الفترة الماضية.

وقال «الباز» إنه عمل مع الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى منذ فترة طويلة، لكنه لا يتوقع أن يجمعهما عمل صحفي مشترك في المستقبل.

وسرد الكاتب والإعلامي أصعب المواقف التي مرت عليه، وأسباب قسوة مصطلحاته وتعبيراته، وتفاصيل نقد الشيخ الشعراوي.

كما يحكي عن تفاصيل مقاله الشهير ضد الزعيم عادل إمام، وأسباب نقده.

ويحكي أيضا رحلته وقت أن كان إماما في قريته بدمياط، وأسباب صعوده المنبر للخطابة، وحكاياته مع الشيخ محمد حسان، مضيفا: محمد حسان صديقي دلوقتي.

وقال إنه أجرى حوارا مع شخصية إعلامية شهيرة، لكنه يعتبر هذا الحوار أسوأ موضوع في رحلته الصحفية.

وعن زوجته الدكتورة صفاء النجار، قال «الباز»: تزوجنا بطريقة صاعقة للمحيطين كلهم بنا.

برنامج «بالخط العريض»، تقديم إيمان أبوطالب، يذاع الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء، على قناة «الحياة».