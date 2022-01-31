إصابة الإعلامي مفيد فوزى بكسر في مفصل الكتف

تعرض الإعلامي مفيد فوزي، لكسر في مفصل الكتف، حسبما كشفت ابنته الكاتبة حنان مفيد فوزي، عبر خاصية «ستوري» عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

إصابة الإعلامي مفيد فوزي

قالت حنان مفيد فوزي «بعد مرور عشرة أيام من الخضة والقلق والحيرة والألم، على بابا، مضطرة أنطق علشان أجاوب الناس اللى بيسألوا عنه، ومش بيرد، ونشكر ربنا على كل حال، بابا تعرض إلى كسر في مفصل الكتف اليمنى، والوضع لا يسمح بتدخل جراحي».

ابنة مفيد فوزي تطالب بالدعاء لوالدها

وتابعت حنان: «لكن بيسمح برحمة ربنا عليه، والحمدلله ربنا قدر ولطف، ويا رب يمد إيده ويتمم شفاءه، بأطلب دعواتكم لوجه الله، أن يتحنن عليه ويعطيه الصحة والعافية، يارب رحمتك يا عظيم الألطاف».

يذكر أن الإعلامي مفيد فوزي، كان آخر ظهور له، ضيفا فى أحد البرامج الفنية، وكشف عن كثير من التصريحات التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.