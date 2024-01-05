رئيس المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة

قال الدكتور رامي عبده، رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان لقناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها إن إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وتابع رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تستهدف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة لترتفع نسبة الضحايا إلى 90%، والاحتلال الإسرائيلي دمر البنى التحتية في غزة ومحا أحياء كاملة من القطاع.

وأوضح الدكتور رامي عبده أن الاحتلال الإسرائيلي يقصف مربعات سكنية كاملة، ويستهدف مراكز الإيواء في قطاع غزة، و71% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون الجوع الشديد وسوء التغذية.