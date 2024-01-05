علاقة شقيق نتنياهو الراحل بالحرب على قطاع غزة.. هل ينتقم من الفلسطينيين؟

منذ نحو 90 يومًا لم تتوقف جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إذ تسببت في ارتقاء آلاف الشهداء والمصابين، وأصبح نحو 1.9 مليون شخص نازح أي ما نحو 90% من أهالي القطاع، واليوم نشرت الفصائل الفسطينية السبب الذي يدفع رئيس حكومة الاحتلال إلى الاستمرار في العدوان الغاشم والحرب المستمرة وكلمة السر هي يوناتان شقيق نتنياهو والذي قُتل في سبعينات القرن الماضي، فما القصة؟

الفصائل الفلسطينية تتحدث عن ناتان شقيق نتنياهو

نشرت الفصائل في غزة اليوم الجمعة مقطع فيديو قصير، قالت فيه إن نتنياهو لا يهتم بعودة الجنود الإسرائيليين المحتجزيين في قطاع غزة أحياء، والسبب ببساطة هو شقيقه يوناتان الذي قُتل على يد المقاومة الفلسطينية عندما كان يحاول تحرير أسرى إسرائيليين في القرن الماضي.

كتائب القسام : إلى عائلات الجنود الأسرى احذروا! pic.twitter.com/0A3WeUCwg6 — خبرني Khaberni (@khaberni) January 5, 2024

وأضافت الفصائل الفلسطينية أن نتنياهو يسعى إلى أن «يذوق» أهالي الجنود المحتجزين نفس المرارة التي ذاقها بعد مقتل شقيقه يوناتان في سبعينيات القرن الماضي.

من هو يوناتان نتنياهو الذي قُتل على يد المقاومة الفلسطينية

منذ نشأة كيان الاحتلال ظهرت معه المقاومة الفلسطينية، ووصلت حد الصراع بين الطرفين إلى خارج حدود فلسطين، لتلقي بظلالها على عدد من الدول والمناطق الأخرى.

ففي يونيو 1976، خلال رحلة من تل أبيب إلى فرنسا، اختطفت طائرة إيرباص A300 من عدد من أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية، ومنظمة الخلايا الثورية، وتم تحويل مسار الطائرة حتى بقيت بمطار عنتيبي بأوغندا.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» كان على متن الطائرة التي خُطفت يوم 27 يونيو 1976 نحو 248 راكب، فقام أعضاء منظمة التحرير الفلسطينية بالإفراج عن حاملى الجنسيات الأخرى، والإبقاء على أصحاب الجنسية الإسرائيلية وكان عددهم 94 شخصًا وطاقم الطائرة.

وكانت المطالب المعلنة هي إطلاح سراح عشرات الأسرى الفلسطينيين المتواجدين في سجون الاحتلال، و14 أسير آخر ممن تواجدوا بسجون 4 دول أخرى.

وبعد مناقشات ومفاوضات استمرت لمدة أيام أطلق جهاز الموساد الإسرائيلي عملية «هبوط الظلام» تم خلالها الاستعانة بنحو 100 فرد من الكوماندوس لتحرير الرهائن الإسرائيليين وتحسبًا لمواجهات عسكرية مع الجيش الأوغندي.

ونقل الجنود الإسرائيليون بواسطة طائرة عسكرية خاصة رافقتها بعض الطائرات الحربية واستمرت الرحلة 90 دقيقة قطعت خلالها 4 آلاف كيلومتر، وكان يوناتان نتنياهو قائد وحدة النخبة التابعة لهيئة الأركان العامة والمشاركة في تلك العملية.

وقد نجح الجنود في تحرير بعض الرهائن والانسحاب إلى الأراضي الكينية، وخلال تبادل النار استطاع أعضاء منظمة التحرير الفلسطيني قتل يوناتان نتنياهو «الشقيق الأكبر لبنيامين نتنياهو» مع 5 جنود آخرين، بالإضافة إلى سقوط نحو 6 جنود آخرين جرحي.

ودُفن يوناتان في مقبرة هرتسل العسكرية في مدينة القدس المحتلة.