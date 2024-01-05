أونروا: 1.9 مليون شخص في قطاع غزة نزحوا عدة مرات كتب: مريم جاد 08:08 م | الجمعة 05 يناير 2024 منظمة الأونروا أفادت منظمة أونروا في نبا عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: بنزوح 1.9 مليون شخص في قطاع غزة عدة مرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «أونروا»: ندعم 1.8 مليون شخص في غزة وسط ضغوط شديدة متحدث أونروا: الاحتلال الإسرائيلي استهدف قافلة في شمال غزة «أونروا»: مقتل 308 أشخاص من المحتمين في ملاجئنا بغزة وإصابة 1095 آخرين «أونروا» تعلن استشهاد نازحين اثنين وإصابة آخر في قصف مدرسة المغازي «أونروا»: لا مكان في غزة آمن.. والعدوان الإسرائيلي يشل عمل المؤسسات الإغاثية «أونروا»: الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار على قافلة مساعدات في طريق سمح لها بالمرور منه متحدث أونروا في الأراضي المحتلة: إسرائيل تعرقل الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين بغزة أونروا غزة نزوح بقلم مريم جاد