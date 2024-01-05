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أونروا: 1.9 مليون شخص في قطاع غزة نزحوا عدة مرات

كتب:

مريم جاد
08:08 م | الجمعة 05 يناير 2024
منظمة الأونروا

منظمة الأونروا

أفادت منظمة أونروا في نبا عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»: بنزوح 1.9 مليون شخص في قطاع غزة عدة مرات.

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بقلم مريم جاد