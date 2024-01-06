أماكن التنزه والاستجمام في الدقهلية.. دليلك لقضاء وقت ممتع

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة أماكن الفسحة والتنزه في محافظة الدقهلية، من أجل الاستمتاع وقضاء وقت مميز، من خلال الحدائق المختلفة والاستمتاع بالشواطئ والممشي السياحي.

أماكن للتنزه والاستجمام بمحافظة الدقهلية

ويستعرض التقرير التالي، عدة أماكن من أجل التنزه والخروج، في محافظة الدقهلية وهي:

- متحف ابن لقمان: في مدينة المنصورة، ويعتبر من اشهر الأماكن السياحية التي يرغب الكثير من المواطنين في زيارته.

- حديقة الأسرة في مدينة السنبلاوين: من أقدم المناطق للزيارة في الأماكن، والتنزه في المدينة ويوجد أماكن للألعاب والاستجمام.

- حديقة شجرة الدر: من أقدم الأماكن المتواجدة في محافظة الدقهلية في مدينة المنصورة، ويوجد بها أماكن للتنزه والاستجمام، ويوجد بها مراكب للتجول في النيل.

- مدينة المنصورة الجديدة: تعتبر من أجمل المدن المتواجدة في محافظة الدقهلية، بعد أن بدأ العمل بها في السنوات الأخيرة ويوجد بها شواطئ للاستجمام والاستمتاع، ويوجد بها كورنيش ذكي وأماكن للخروج.

- مدينة جمصة: للاستجمام والاستمتاع بالشواطئ باعتبارها خروجة بسيطة للاستجمام.

- ممشي المنصورة: في شارع الجيش ويوجد به أماكن للتنزه والجلوس والاستمتاع بالجو.