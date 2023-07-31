أماكن مجانية للفسح في الغردقة لطلبة الثانوية العامة.. «غير جو بعد النتيجة»

يعيش بعض الطلاب حالة من السعادة عقب إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023، وتحقيق نتائج موفقة، لذلك يبحثون عن أماكن للفسح بعد قضاء سنوات من المذاكرة والتعب والامتحانات، إذ تضم الغردقة عددا من أماكن الفسح مجاناً تناسب طلاب الثانوية العامة.

أماكن فسح مجاناً لطلاب الثانوية العامة

كشف بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الغردقة تضم أفضل الأماكن السياحية تناسب طلاب الثانوية العامة، وتعتبر مكافأة النجاح وذلك يمكنهم الخروج للتنزه والاستجمام فيها.

أماكن فسح بالغردقة

وأوضح «أبوطالب»، أن أماكن الفسح في الغردقة كثيرة ومتنوعة، وهي مجانا منها مارينا الغردقة السياحي، التي تضاهي أجمل الموانئ العالمية، فهي ميناء سياحي لليخوت وتفتح أبوابها مجاناً للزائرين، وتضم عددا من اليخوت الفارهة التي لا مثيل لها في العالم.

مماشي سياحية مجانا

وأضاف «أبو طالب»، أن الغردقة تضم عددت من الشواطئ العامة، والمماشي السياحية تستقبل الزائرين مجانا ويتوافد عليها آلاف السياح يومياً، ومنها الممشى السياحي جنوب الغردقة، وشمال الغردقة وممشى فلفلة، وشيراتون وشيري والنصر وهاواي، وميريت وتستقبل الزائرين مجاناً طوال 24 ساعة على مدار اليوم.