أماكن للفسح والخروج بالإسكندرية بخلاف المصيف.. منها مجاني وبـ5 جنيهات

تزدحم مدينة الإسكندرية هذه الأيام بالمواطنين الذين جاءوا من محافظات الجمهورية لقضاء إجازة مصيف سعيد فيها بصحبة الأهل والأصدقاء، ويرغب كثيرون في معرفة معالم المدنية السياحية والأثرية بجانب الاستمتاع بالمصيف.

أماكن للفسح والخروج في الإسكندرية

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة؛ تستعرض «الوطن» أبرز المزارات السياحية وأماكن الفسح والخروج بمدينة الإسكندرية المجانية، وبأسعار تذاكر رمزية لا تتعدي 25 جنيها، حسبما أعلنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التي جاءت على النحو التالي:

أماكن مجانية للخروج والفسح في الإسكندرية

- حدائق الشلالات، ودخولها مجاني بدون رسوم.

- المعبد اليهودي، ودخوله مجاني بدون رسوم.

- كنيسة الشهيد مارمينا العجايبي، ودخولها مجاني بدون رسوم.

- الكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية، ودخولها مجاني بدون رسوم.

- مسجد سيدي بشر، ودخوله مجاني بدون رسوم.

- مجموعة متاحف محمود سعيد، ودخولها مجاني بدون رسوم.

- مركز الحرية للإبداع، ودخوله مجاني بدون رسوم.

- متحف الفنون الجميلة، ودخوله مجاني بدون رسوم.

- قلعة قايتباى، ودخولها مجاني بدون رسوم.

- الآثار الغارقة في خليج أبو قير، ودخوله مجاني بدون رسوم.

- قصر رأس التين، ودخولها مجاني بدون رسوم.

أماكن للفسح والخروج في الإسكندرية بـ5 جنيهات

- مكتبة الإسكندرية، سعر التذكرة: 5 جنيهات.

- حديقة حيوان الإسكندرية، سعر تذكرتها 5 جنيهات.

- متحف الأحياء المائية، سعر التذكرة 5 جنيهات للمصريين و10 جنيهات للأجانب و3 جنيهات للأطفال.

3 أماكن للفسح والخروج في الإسكندرية بأقل من 25 جنيه

- قصر المنتزه، سعر التذكرة 25 جنيها

- متحف الإسكندرية القومي، سعر التذكرة 20 جنيها.

- المسرح الروماني، سعر التذكرة 10 جنيهات للمصريين، و5 جنيهات للطالب المصري و43 جنيها للطالب الأجنبي، و80 جنيها للأجانب بشكل عام.

اضطراب حالة البحر

وبالأمس رفعت شواطئ الإسكندرية الرايات الحمراء، على إثر تحذيرات هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، وحذرت إدارة المصايف المواطنين من السباحة، إلا وفقا لتعليمات المنقذين.