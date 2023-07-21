أماكن للفسح والخروج بأقل من 50 جنيها.. بينها حديقة تنظم حفلا لحجازي متقال

يستمتع المواطنون بقضاء إجازة 4 أيام متواصلة بدأت من أول أمس الخميس 20-7-2023، وتستمر حتى يوم الأحد 23-7-2023، ويهتم الكثيرون بمعرفة دليل لأماكن الخروج والفسح بأسعار مناسبة لقضاء يوم عائلي ترفيهي في ظل الكثير من المشاغل التي يرتبطون بها.

دليل الفسح والخروج بأسعار أقل من 50 جنيها

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور المواطنين تستعرض «الوطن» دليل أماكن الخروج والفسح في القاهرة بأسعار أقل من 50 جنيها في القاهرة وخاصة الحدائق، والتي تكون مناسبة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

جزيرة المعادي

موجودة في وسط النيل على طريق حلوان المعادي، وسعر تذكرتها 35 جنيهًا، ويمكن ركوب الخيل والدرجات بـ20 جنيها، والأتوبيس النهري 20 جنيهًا، وذلك بحسب المعلن عبر الصفحة الرسمية.

وتقيم الجزيرة حفلان اليوم وغدًا بمناسبة رأس السنة الهجرية، وهو حفل المولوية للمنشد أحمد العمري وعرض عرائس أوبريت الليلة الكبيرة، وحفل حجازي متقال غدا وعرائس فاير، على أن تبدأ الحفلات من الساعة 7 وحتى 11 مساء.

حديقة الأزهرالحديقة

مناسبة لقضاء الإجازة مع الأسرة، تتميز بالطبيعة الخلابة، وسعر تذكرتها 40 جنيها، وتوجد على طريق صلاح سالم بالقرب من مشيخة الأزهر.

ممشى أهل مصر

يكون مناسب جدا لقضاء فسحة عائلية حيث أن تكلفة التذكرة للمبني الواقع النيل مباشرة 20 جنيه فقط بيما الجزء العلوي دخوله مجاني، ويتيح الاستمتاع بأجواء أوربية ساحرة والتقاط الصور التذكارية الجميلة.

سفاري بارك

يوجد بها مساحات خضراء كبيرة وبحيرة صناعية، ومدينة ملاهي تناسب جميع الأعمار فضلاً عن وجود الشلال وركوب الخيل والجمل، ويمكن دخولها بتذكرة سعرها 25 جنيها، وتجد في نهاية كوبري أحمد عرابي بالمهندسين، وتعمل من السابعة صباحًا ختى 12 مساءًا.