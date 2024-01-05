مدير «تعليم الإسكندرية» يترأس وفدا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد

ترأّس الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم مساء اليوم الجمعة، وفدًا لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط شركاء الوطن بالكنيسة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بحضور محمد السني رئيس مجلس الأمناء بالإسكندرية ومديري عموم المديرية والإدارات التعليمية.

وكان في استقبال الوفد القمص إبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، والقمص بولس عوض أمين مساعد بيت العائلة المصرية، ونسيم جورج منسق المدارس الكنائسية ومحسن جورج عضو مجلس أمناء المديرية.

تماسك كافة الأطياف

وأكد مدير المديرية أنَّ المصريين جميعهم نسيج واحد يربط بينهم تاريخ مصر وحضارتها فهي أم الحضارات ومهد الديانات ومهبط الرسالات، وستبقى مصر رائدةً بترابط وتماسك كافة أطيافها، ونسأل الله لأبناء مصر جميعًـا مسلمين ومسيحيين كل الخير والتوفيق ولمصرنا الحبيبة كل التقدم والرفعة والازدهار، وأن يجمعنا الله دومًا ، ويوحد صفوفنا ويحمي وطننا من كل مكروه وسوء، وتسود بيننا نِعم الأمن والسلام والمحبة.

مصر السلام

وأوضح «أبوزيد» أنّ أرض مصر تشرفت باستضافة العائلة المقدسة، واختارها الله لتكون ملاذًا آمنًا للسيد المسيح عليه السلام وأمه العذراء الطاهرة، لتظل منبعًـا للسلام والمحبة وموطنًـا للأمن والاستقرار، فالمسيح عليه السلام رمز السلام والمحبة، وكلمة الله التي ألقاها إلى السيدة العذراء مريم البتول التي طهرها واصطفاها على نساء العالمين.