سيناتور أمريكي من رفح: سنتحدث مع زملائنا بالكونجرس لزيادة مساعدات غزة

قال السيناتور الأمريكي كريستوفر فان عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الأمريكي، أنه يعتزم فور وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الحديث مع زملائه حول إيجاد آلية لزيادة المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.

وأضاف السيناتور الأمريكي خلال زيارته لمعبر رفح البري اليوم الجمعة ضمن وفد أمريكي أنهم شاهدوا بأنفسهم الوضع في مدينة العريش وتحدثوا إلى المسؤولين والسائقين ومسؤولي الصليبي الأحمر.

وتابع خلال كلمته أمام معبر رفح: «كنا فقط نسمع أن الوضع يائس، ولكن عندما نتحدث للناس الذين يشهدون هذا كل يوم ونشاهد ذلك بأعيننا فانه يحدث فرقا».

، وأشار إلى أنه يعتزم الحديث مع السفير ديفيد ساترفيلد المبعوث الأمريكي الخاص بالقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط للتأكيد على معالجة بعض هذه القضايا وتخطي العقبات.

شوشة يستقبل وفد أمريكي في معبر رفح

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء استقبل وفدا أمريكيا لتفقد معبر رفح البري والمساعدات الخاصة بقطاع غزة في مخازن مدينة العريش.

وضم الوفد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، والسفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ ضمن زيارتهم إلي مصر التي بدأت أمس بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي.