سيناتور أمريكي لـ«الوطن»: إسرائيل استخدمت قنابلنا لقتل المدنيين في غزة

قال السيناتور الأمريكي كريس فان هولن، عضوا لجنة الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، إن أعداد الضحايا من المدنيين في حرب غزة كبيرة للغاية وغير مقبولة نهائيا.

وأضاف السيناتور الأمريكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال زيارته لمعبر رفح البري اليوم الجمعة، أن أكثر من 22 ألف شخص قتلوا في حرب غزة ثلثهم من النساء والأطفال قائلاً: «لقد كنا أنا والسيناتور ميركلي صريحين للغاية بشأن حقيقة أننا نرى عدداً هائلاً وغير مقبول من الضحايا المدنيين، وكنا واضحين للغاية في التعبير عن غضبنا من بعض الشحنات والأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة، وخاصة تلك القنابل الكبيرة التي تم استخدامها في أماكن مثل مُخيمات النازحين».

هولين: سنبحث فور عودتنا معالجة قضية الحرب مع زملائنا

وقال السيناتور الأمريكي في تصريحاته اليوم الجمعة، إن جزء من الرسالة التي سيعود بها إلى الولايات المتحدة ستتعلق بالحاجة الشديدة إلى مٌعالجة العدد الكبير من المدنيين الذين قتلوا، لافتا إلى أنه يتم التباحث مع زملائه في مجلس الشيوخ الأمريكي لتوفير المساعدة الإنسانية والغذاء والماء التي تشتد الحاجة إليها.

وفد الشيوخ يتفقد مخازن المساعدات

وكان وفد لمجلس الشيوخ الأمريكي تفقد صباح اليوم الجمعة، مخازن الهلال الأحمر الاستراتيجية في مدينة العريش، ضمن زيارتهم لمحافظة شمال سيناء اليوم للوقوف علي تجهيز المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة.

وضم الوفد السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، والسيناتور الديمقراطي جيف ميركلي، عضوا لجنتي الاعتمادات والعلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، ترافقهم السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ.