عاجل.. 7 مدن تسجل أقل من 10 درجات ليلا خلال ساعات

تزامنا مع اقتراب دخول شهر طوبة هناك 7 مدن تسجل أقل درجات حرارة ليلا، ووصلت العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 5 مئوية، وفقا لما أوضحته هيئة الأرصاد الجوية.

تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها لقرائها على مدار الساعة وبشكل دائم ومتواصل ومستمر، مدن تسجل أقل درجات حرارة ليلا.

7 مدن تسجل أقل درجات حرارة ليلا

وجاءت مدينة كاترين كأقل مدينة في درجات حرارة ليلا بعظمى 19 درجة مئوية، وصغرى 5 مئوية، كما هناك 7 مدن تسجل أقل درجات حرارة ليلا وهم كالتالي:

- رفح 22 العظمى و6 الصغرى

- نخل 200 العظمى و6 الصغرى

-سيوة 21 العظمى و8 الصغرى

- العريش 22 العظمى و8 الصغرى

- أسيوط 22 العظمى و8 الصغرى.

- سوهاج العظمى 22 و9 الصغرى

- بني سويف 22 العظمى و9 الصغرى

- المنيا 22 العظمى و9 الصغرى.

وعن حالة الطقس، طبقا لبيان العمليات في المحافظات تشهد انخفاض درجات الحرارة ليلا مع سقوط أمطار في العديد من المحافظات وهى «البحر الأحمر، البحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، بورسعيد»، وتكون بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% وتكون على فترات متفاوتة خلال الساعات المقبلة.

حالة الطقس في المحافظات

وحذرت غرف العمليات في المحافظات وشركات المياه، خاصة المتوقع سقوط الأمطار بها، الأهالي أثناء سقوط الأمطار بعدم النزول، وتوخي الحذر على الطرق السريعة.

كما وجهت الأجهزة المحلية في هذه المحافظات بضرورة متابعة حالة الطقس على مدار الوقت، وسرعة نشر معدات رفع مياه الأمطار لتسير الحركة المرورية أمام الأهالي، مع عقد لغرف العمليات لتلقي أي شكاوى.